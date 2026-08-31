Владимир Путин готовит новую эскалацию войны, чтобы выйти из тупика на фронте. Фото:

https://racurs.ua/n215928-menya-povesyat-smi-raskryli-taynoe-priznanie-putina-o-zavershenii-voyny.html

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Президент Російської Федерації Володимир Путін побоюється за свою особисту безпеку.

Російський диктатор вважає завершення війни без досягнення хоча б мінімальної мети небезпечним для себе. Йдеться, зокрема, про захоплення Донбасу. Путін у якийсь момент російсько-української війни заявив наближеним: «Вони мене повісять». Про це пише видання The Economist, але не уточнює подробиці розмови й контексту якої виловили цю фразу.

Дані соцопитувань в РФ показують, що серед росіян зростає невдоволення війною. Однак російська еліта ще більш незадоволена.

Одне з джерел розповіло, що найбільша проблема полягає не так у стані економіки чи відсутності військових успіхів, як у витраченому марно часу. За п’ять років війни РФ не досягла якихось великих успіхів.

Зростає відчуття, що цар голий, — заявив інший представник російських еліт.

При цьому російська влада не може залишити ситуацію з війною у нинішньому вигляді.

Жодна з економічних чи політичних проблем, з якими стикається зараз Росія, не є для Путіна фатальною — має економічні ресурси та репресивний апарат, які дозволяють продовжувати війну. Проте сприйняття війни усередині країни має значення, — йдеться у статті.

Автори матеріалу припускають, що Путін, ймовірно, «керується злочинною логікою свого режиму: ніколи не показувати слабість».

ЗМІ не виключає, що РФ може вдатися до ескалації та посилити гібридну війну та диверсії, спрямовані проти країн-союзників України.

Нагадаємо, влада Китаю передала президенту РФ Володимиру Путіну сигнал із закликом не розглядати можливість завдання тактичного ядерного удару по території України на тлі загострення російсько-української війни. Свої застереження з цього приводу виголосили не лише КНР, але й Індія.

Джерело: The Economist