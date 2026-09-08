Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. Фото:

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Президент США Дональд Трамп та глава РФ Володимир Путін провели телефонну розмову.

У вівторок, 8 вересня, російський диктатор та американський лідер розмовляли рівно годину. Розмова нібито була конструктивною і дуже відвертою. Під час дзвінка вони обмінялися думками щодо поїздки спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва та Москви. Про це заявив помічник російського президента Юрій Ушаков, передає пропаганда РФ.

Підсумки перебування згаданих американських представників були оцінені зі знаком плюс. І роботу по цьому каналу, як, до речі, і по деяким іншим, буде продовжено, — зазначив він.

За словами Ушакова, глава Сполучених Штатів Трамп наполягав на необхідності якнайшвидшого завершення російсько-української війни, хоча б за його президентства. Господар Білого дому наголосив, що це відкрило б «масштабні перспективи» для співпраці Москви та Вашингтона.

А російський диктатор у відповідь розповів про ситуацію на фронті й повідомив про військові цілі Москви. Також він переконував Трампа, що в РФ «і в думках немає жодних агресивних планів проти Європи».

Нагадаємо, спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер 5 вересня відвідали Москву, а 6 вересня прибули до Києва. Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським американці анонсували нову тристоронню зустріч України, США та РФ й заявили про «значний прогрес» на перемовинах у РФ.