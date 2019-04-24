Выдача паспортов РФ в ОРДЛО: в МИД отреагировали на указ Путина

Россия упрощает выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО, фото: Life.ru

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В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на решение президента РФ Владимира Путина упростить выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В МИД это решение называют провокационным и преступным, направленным на разрушение Минских договоренностей, и выражают решительный протест. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

В ведомстве отмечают, что выдача российских паспортов на оккупированных территориях является незаконной, а сам указ Путина — юридически ничтожным, таким, который не изменит принадлежность жителей оккупированных территорий украинском гражданству.

В МИД подчеркивают, что такие действия российских властей являются грубым вмешательством во внутренние дела Украины и продолжением попыток ползучей аннексии Донбасса.

В ведомстве отмечают, что решение о незаконной паспортизации граждан Украины опровергает тезис о якобы «внутриукраинском конфликте» на Донбассе, поскольку является признанием Кремлем оккупации этого региона.

«Нашу особую обеспокоенность вызывает тот факт, что практика незаконной паспортизации на оккупированных Россией территориях применялась Кремлем в других длительных конфликтах как правовой и гуманитарный повод для дальнейшей агрессии», — отмечается в сообщении ведомства.

В МИД требуют от российских властей отменить это решение и обращаются к международному сообществу с просьбой усилить санкционное и дипломатическое давление на агрессора.

Напомним, в связи с этой ситуацией официальный Киев обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой рассмотреть действия Кремля, которые противоречат Минским договоренностям.