Владислав Сурков, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n121198-eto-dolg-pered-russkoyazychnymi-pomoschnik-putina-prokommentiroval-reshenie-o-vydache.html

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Помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков прокомментировал решение российских властей об упрощении порядка получения паспортов РФ жителями оккупированных территорий Донбасса.

По словам Суркова, это решение является «абсолютно справедливым и естественным шагом», сообщает агентство ТАСС.

«Это долг России перед людьми, которые думают и говорят по-русски, которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации из-за репрессивных действий киевского режима», — заявил Сурков.

По словам помощника Путина, получив российские паспорта, жители оккупированных территорий будут «чувствовать себя более защищенными и свободными».

Опубликованный сегодня на сайте президента России указ предусматривает, что жители ОРДЛО могут обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке. Рассмотрение таких заявлений должно происходить в срок не более трех месяцев со дня представления.

Напомним, официальный Киев уже обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой рассмотреть этот провокационный шаг, поскольку он противоречит Минским договоренностям.