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Выдача российских паспортов на Донбассе: Киев обратился в Совбез ООН
Выдача российских паспортов на Донбассе: Киев обратился в Совбез ООНhttps://racurs.ua/n121195-vydacha-rossiyskih-pasportov-na-donbasse-kiev-obratilsya-v-sovbez-oon.htmlРакурс
На решение президента РФ относительно упрощения условий выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса отреагировали у Петра Порошенко. Об этом в Twitter написал постоянный представитель Украины в ООН, дипломат Владимир Ельченко.
«По поручению Петра Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит утвержденным Совбезом минским договоренностям», — отметил Ельченко.
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