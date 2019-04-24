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Ракурс
Выдача российских паспортов на Донбассе: Киев обратился в Совбез ООН

Выдача российских паспортов на Донбассе: Киев обратился в Совбез ООН

24 апр 2019, 17:08
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На решение президента РФ относительно упрощения условий выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса отреагировали у Петра Порошенко. Об этом в Twitter написал постоянный представитель Украины в ООН, дипломат Владимир Ельченко.

«По поручению Петра Порошенко уже обратились в Совет Безопасности ООН. Этот дерзкий шаг противоречит утвержденным Совбезом минским договоренностям», — отметил Ельченко.

Источник: Ракурс


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