Андрей Садовый, фото: Depo.ua

https://racurs.ua/n121194-samopomosch-gotovit-proekt-zakona-o-prezidente-kotoryy-umenshit-polnomochiya-i-ureguliruet.html

Ракурс

Партия «Самопомощь» подготовила проект закона «О президенте Украины», который регулирует полномочия и процедуру импичмента.

Сегодня во время пресс-конференции лидер «Самопомощи» Андрей Садовый отметил, что подготовить этот законопроект он попросил вице-спикера Верховной Рады Оксану Сыроид еще будучи кандидатом в президенты на нынешних выборах.

По словам Садового, 31 марта он переслал этот законопроект тогда еще кандидату в президенты Владимиру Зеленскому.

Садовый отмечает, что сегодня президент регулирует деятельность ряда сфер: назначает руководителей Государственного управления делами и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), влияет на вопросы рыболовства, охоты и мелиорации.

«Это те функции, которые не делают президента сильным», — отмечает лидер «Самопомощи».

В частности, предлагается забрать у президента право назначать руководителей Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований и передать эти полномочия премьер-министру. Кроме того, предлагается передать Верховной Раде право назначать главу СБУ и выдвигать руководителей Министерства иностранных дел и Министерства обороны.

Садовый отмечает, что в этом законопроекте речь не идет об ограничении конституционных полномочий Президента. Речь идет лишь об упорядочении процедур, которыми он их реализует. По его мнению, окончательная редакция законопроекта возможна лишь как консенсус между командой новоизбранного президента, общественной экспертной средой и парламентом, а рассматриваться Радой он должен после принятия законов о лишении депутатов неприкосновенности и о выборах в парламент по открытым спискам.

Садовый и Сыроид отметили, что этот законопроект еще не готов для регистрации в Раде.

С текстом законопроекта можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, глава Окружного административного суда Киева Вовк считает, что у Зеленского будет возможность распустить парламент до 14 июня.