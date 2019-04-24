Суд оставил Авакова в должности, рассматривая иск о незнании им украинского языка, фото - Фейсбук Авакова

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Окружной админсуд Киева отклонил заявление об обеспечении иска в отношении министра внутренних дел Авакова и оставил его в должности.

В заявлении требовалось запретить министру внутренних дел Арсена Авакова «совершать любые действия направленные на реализацию компетенции», сообщается 24 апреля на сайте суда.

Фемида отказала в удовлетворении заявления об обеспечении иска, поскольку эти требования являются преждевременными. По мнению суда, следует рассмотреть дело по существу, а без исследования доказательств в данном случае обеспечить иск невозможно.

В Окружном административном суде Киева продолжается производство по иску к премьер-министру Владимиру Гройсману, министру внутренних дел Авакову относительно непредставления в Верховную Раду ходатайства об увольнении главы МВД. Истец просит суд признать противоправными действия Авакова. Речь идет о нарушении им положений ст. 7 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины».

Согласно ей, членами правительства могут быть граждане, имеющие право голоса, высшее образование и владеют государственным языком, а также не совмещают служебную деятельность с другой работой, кроме преподавательской, научной и творческой.

Судья-спикер суда Богдан Санин уточнил «Украинской правде», что в иске речь идет о незнании Аваковым украинского языка. Кроме того, истец считает, что министр совмещал должность в правительстве с бизнесом собственной итальянской фирмы AvItalia S.R.L.

Истец просит также суд признать противоправной бездеятельность Гройсмана относительно неосуществления контроля за деятельностью главы МВД и просит суд обязать руководителя правительства внести в Раду представление на увольнение Авакова.