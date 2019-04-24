Роспуск Рады: судья Вовк считает, что у Зеленского соответствующее право будет до 14 июня

Владимир Зеленский, фото: «Толк»

https://racurs.ua/n121192-rospusk-rady-sudya-vovk-schitaet-chto-u-zelenskogo-sootvetstvuuschee-pravo-budet-do-14-iunya.html

Ракурс

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявляет, что у новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет сохраняться возможность распустить Верховную Раду до 14 июня, а не до 27 мая, как считает ряд экспертов.

Такое мнение Волк высказал на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Судья отмечает, что в Конституции предусмотрена невозможность роспуска Верховной Рады президентом в последние шесть месяцев его полномочий. Однако, по мнению Вовка, срок полномочий Рады будет длиться не до 27 ноября 2014 года, когда пройдет пять лет с того момента принятия присяги действующими депутатами, а до открытия первого заседания Верховной Рады нового созыва, как это предусматривает ч. 1 ст. 90 Конституции Украины.

Таким образом, поскольку очередные выборы депутатов Рады пройдут 27 октября, то полномочия действующего парламента могут сохраняться до 16 декабря, поскольку закон Украины «О выборах народных депутатов Украины» предусматривает 20 дней на обнародование, еще 30 дней дается на открытие первой сессии новой Рады.

Волк отмечает, что в среднем между днем голосования и открытием Рады проходит 48 дней. То есть, вероятной датой прекращения полномочий действующего состава парламента может быть 14 декабря.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что у президента может появиться формальное основание для роспуска парламента из-за недавнего решения Окружного административного суда Киева.