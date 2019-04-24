Нападавшие на Гандзюк дали обличительные показания. Фото: Genya Savilov

https://racurs.ua/n121191-napadavshie-na-gandzuk-dali-oblichitelnye-pokazaniya-i-soglasilis-sotrudnichat-so-sledstviem.html

Ракурс

В деле об убийстве активистки из Херсона Екатерины Гандзюк изменили подозрение вероятным исполнителям нападения.

Подозреваемые согласились сотрудничать со следствием и дали обличительные показания. Злоумышленники признали свою вину в совершении инкриминируемых им преступлений. Также они предоставили полные и изобличающие показания в отношении своего участия в преступлении, а также участия в нем других лиц. Об этом 24 апреля «Украинской правде» сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

В ГП отметили, что нападавшим на Гандзюк уже изменили ранее сообщенные подозрения на ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам предусматривается тюремный срок от семи до 10 лет лишения свободы.

Лысенко не сообщил, сообщила ли Генпрокуратура новые подозрения после разоблачительных показаний вероятных исполнителей. Спикер заявил, что не владеет такой информацией.

Как известно, на Гандзюк напали 31 июля 2018 года неподалеку от ее дома. Херсонскую активистку облили кислотой. Она умерла через месяц после госпитализации.

Напомним, одним из фигурантов дела об убийстве Гандзюк является председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого следователи считают организатором преступления. Также по этому делу арестовали Игоря Павловского, Сергея Торбин, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова и Никиту Грабчука. Еще один подозреваемый Алексей Левин сбежал из Украины.