Нападники на Гандзюк дали викривальні покази. Фото: Genya Savilov

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У справі про вбивство активістки з Херсона Катерини Гандзюк змінили підозру ймовірним виконавцям нападу.

Підозрювані погодилися співпрацювати зі слідством та дали викривальні покази. Зловмисники визнали свою винуватість у вчиненні інкримінованих їм злочинів. Також вони надали повні та викривальні покази щодо своєї участі у злочині, а також участі у ньому інших осіб. Про це 24 квітня «Українській правді» повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

У ГП відзначили, що нападникам на Гандзюк вже змінили раніше повідомлені підозри на ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою), ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Зловмисникам передбачається тюремний строк від семи до 10 років позбавлення волі.

Лисенко не повідомив, чи Генпрокуратура повідомила нові підозри після викривальних показів ймовірних виконавців. Речник заявив, що не володіє такою інформацією.

Як відомо, на Гандзюк напали 31 липня 2018 року неподалік її будинку. Херсонську активістку облили кислотою. Вона померла через місяць після госпіталізації.

Нагадаємо, одним із фігурантів справи про вбивство Гандзюк є голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер, якого слідчі вважають організатором злочину. Також у цій справі арештували Ігоря Павловського, Сергія Торбіна, Володимира Васяновича, В’ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова та Микиту Грабчука. Ще один підозрюваний Олексій Левін утік з України.