Розпуск Ради: суддя Вовк вважає, що в Зеленського відповідне право зберігатиметься до 14 червня

Володимир Зеленський, фото: «Толк»

https://racurs.ua/ua/n121192-rozpusk-rady-suddya-vovk-vvajaie-scho-v-zelenskogo-vidpovidne-pravo-zberigatymetsya-do-14-chervnya.html

Ракурс

Очільник Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявляє, що в новообраного президента України Володимира Зеленського зберігатиметься можливість розпустити Верховну Раду до 14 червня, а не до 27 травня, як вважає низка експертів.

Таку думку Вовк висловив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Суддя зазначає, що в Конституції передбачена неможливість розпуску Верховної Ради президентом в останні шість місяців її повноважень. Однак, на думку Вовка, термін повноважень Ради триватиме не до 27 листопада 2014 року, коли мине п’ять років з того моменту як чинні депутати склали присягу, а до відкриття першого засідання Верховної Ради нового скликання, як це передбачає ч. 1 ст. 90 Конституції України.

Таким чином, оскільки чергові вибори депутатів Ради відбудуться 27 жовтня, то повноваження чинного парламенту можуть тривати до 16 грудня, оскільки закону України «Про вибори народних депутатів України» передбачає 20 днів на оприлюднення, ще 30 днів дається на відкриття першої сесії нової Ради.

Вовк зазначає, що в середньому між днем голосування і відкриттям Ради минає 48 днів. Тобто, ймовірною датою припинення повноважень чинного складу парламенту може бути 14 грудня.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з’являлася інформація, що в президента може з’явитися формальна підстава для розпуску парламенту через нещодавнє рішення Окружного адміністративного суду Києва.