Суд залишив Авакова на посаді, розглядаючи позов щодо незнання ним української мови, фото — Фейсбук А.Авакова

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Окружний адмінсуд Києва відхилив заяву про забезпечення позову щодо міністра внутрішніх справ Авакова і залишив його на посаді.

У заяві вимагалося заборонити міністру внутрішніх справ Арсену Авакову «вчиняти будь-які дії спрямовані на реалізацію компетенції», повідомляється 24 квітня на сайті суду.

Феміда відмовила у задоволенні заяви про забезпечення позову, оскільки ці вимоги є передчасними. На думку суду, слід розглянути справу по суті, а без дослідження доказів у даному випадку забезпечити позов неможливо.

В Окружному адмінсуді Києва триває провадження у справі за позовом до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, міністра внутрішніх справ Авакова щодо неподання до Верховної Ради клопотання про звільнення очільника МВС. Позивач просить суд визнати протиправними дії Авакова. Йдеться про порушення ним положень ст. 7 Закону України «Про Кабінет Міністрів України».

Відповідно до неї, членами уряду можуть бути громадяни, які мають право голосу, вищу освіту та володіють державною мовою, а також не суміщають службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої.

Суддя-спікер суду Богдан Санін уточнив «Українській правді», що в позові йдеться про незнання Аваковим української мови. Крім того, позивач вважає, що міністр суміщав посаду в уряді із бізнесом власної італійської фірми AvItalia S.R.L.

Позивач просить також суд визнати протиправною бездіяльність Гройсмана щодо нездійснення контролю за діяльністю очільника МВС і просить суд зобов’язати керівника уряду внести до Ради подання на звільнення Авакова.