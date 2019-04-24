Андрій Садовий, фото: Depo.ua

https://racurs.ua/ua/n121194-samopomich-gotuie-proekt-zakonu-pro-prezydenta-kotryy-zmenshyt-povnovajennya-ta-vreguluie.html

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Партія «Самопоміч» підготувала проект закону «Про президента України», котрий врегульовує повноваження президента та процедуру імпічменту.

Сьогодні під час прес-конференції лідер «Самопомочі» Андрій Садовий зазначив, що підготувати цей законопроект він попросив віце-спікера Верховної Ради Оксану Сироїд ще коли був кандидатом в президенти на цьогорічних виборах.

За словами Садового, 31 березня він переслав цей Законопроект тоді ще кандидату в президенти Володимиру Зеленському.

Садовий наголошує, що сьогодні президент регулює діяльність низки сфер: призначає керівників Державного управління справами та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЄ), впливає на питання риболовства, мисливства та меліорації.

«Це ті функції, котрі не роблять президента сильним», — наголошує лідер «Самопомочі».

Зокрема, пропонується забрати в президента право призначати очільників Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань і передати ці повноваження прем'єр-міністрові. Крім того, пропонується передати Верховній Раді право призначати голову СБУ та висувати очільників Міністерства закордонних справ та Міністерства оборони.

Садовий зазначає, що в цьому законопроекті не йдеться про обмеження конституційних повноважень Президента. Йдеться лише про впорядкування процедур, якими він їх реалізує. На його думку, остаточна редакція законопроекту можлива лише як консенсус між командою новообраного президента, громадським експертним середовищем і парламентом, а розглядатися Радою він повинен після ухвалення законів про позбавлення депутатів недоторканості та про вибори до парламенту за відкритими списками.

Садовий та Сироїд зазначили, що цей законопроект ще не готовий для реєстрації в Раді.

З текстом законопроекту можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, очільник Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк вважає, що в Зеленського зберігатиметься можливість розпустити парламент до 14 червня.