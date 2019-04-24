Видача російських паспортів на Донбасі: Київ звернувся до Радбезу ООН

https://racurs.ua/ua/n121195-vydacha-rosiyskyh-pasportiv-na-donbasi-kyyiv-zvernuvsya-do-radbezu-oon.html

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На рішення президента РФ щодо спрощення умов видачі російських паспортів мешканцям окупованих територій Донбасу відреагували у Петра Порошенка. Про це у Twitter написав постійний представник України в ООН, дипломат Володимир Єльченко.

«За дорученням Петра Порошенка вже звернулися до Ради Безпеки ООН. Цей зухвалий крок суперечить схваленим Радбезом мінським домовленостям», — наголосив Єльченко.

На сторінці Представництва України в ООН з’явилося повідомлення про те, що рішення Росії щодо видачі російських паспортів на окупованій території Донбасі є порушенням Хартії ООН та мінських домовленостей.

«Україна просить Радбез ООН розглянути цей провокаційний крок», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким мешканці окупованих Росією територій Донецької і Луганської областей мають право звернутися із заявами щодо набуття громадянства РФ за спрощеною процедурою.