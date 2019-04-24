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Паспорта РФ для жителей ОРДЛО — это абхазский сценарий: реакция украинских политиков и экспертов. Фото: YouTube

Паспорта РФ для жителей ОРДЛО — это абхазский сценарий: реакция украинских политиков и экспертов

24 апр 2019, 17:22
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Указ Владимира Путина об упрощении порядка выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса, который вступает в силу сегодня, активно комментируют в соцсетях.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал в Twitter. Он назвал это решение очередным витком российской агрессии против Украины и призвал граждан не получать паспортов страны-агрессора.

Паспорта РФ для жителей ОРДЛО — это абхазский сценарий. Скриншот: Twitter

Паспорта РФ для жителей ОРДЛО — это абхазский сценарий. Скриншот: Twitter

Украинский постпред в Совете Европы Дмитрий Кулеба выразил мнение о том, что Москва предприняла такой шаг, поскольку увидела, что Украина не планирует сдаваться со сменой руководства.

Паспорта РФ для жителей ОРДЛО — это абхазский сценарий. Скриншот: Twitter

Первый зампредседателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что такое решение является грубым нарушением минских соглашений и попыткой легализации псевдореспублик с целью заморозки конфликта на Донбассе.

Паспорта РФ для жителей ОРДЛО — это абхазский сценарий. Скриншот: Facebook

Глава СНБО Александр Турчинов в комментарии назвал решение об упрощенном порядке получения российского гражданства «сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины».

По его мнению, Путин создает правовые условия для официального применения вооруженных сил РФ против Украины.

Реализацией абхазского сценария на Донбассе назвал действия Кремля экс-представитель президента в оккупированном Крыму Борис Бабин. Он добавил, что вопрос признания Россией псевдореспублик был решен по итогам выборов в Украине.

Паспорта РФ для жителей ОРДЛО — это абхазский сценарий. Скриншот: Facebook

Свои мнения по поводу выдачи российский паспортов на Донбассе также высказали известные чиновники, журналисты и блогеры. Многих интересует реакция победителя президентских выборов Владимира Зеленского.

Паспорта РФ для жителей ОРДЛО — это абхазский сценарий. Скриншот: FacebookПаспорта РФ для жителей ОРДЛО — это абхазский сценарий. Скриншот: Facebook

Паспорта РФ для жителей ОРДЛО — это абхазский сценарий. Скриншот: Facebook

Паспорта РФ для жителей ОРДЛО — это абхазский сценарий. Скриншот: Facebook

Паспорта РФ для жителей ОРДЛО — это абхазский сценарий. Скриншот: Facebook

Паспорта РФ для жителей ОРДЛО — это абхазский сценарий. Скриншот: Facebook

Паспорта РФ для жителей ОРДЛО — это абхазский сценарий. Скриншот: Facebook

Паспорта РФ для жителей ОРДЛО — это абхазский сценарий. Скриншот: Facebook

Паспорта РФ для жителей ОРДЛО — это абхазский сценарий. Скриншот: Facebook

Паспорта РФ для жителей ОРДЛО — это абхазский сценарий. Скриншот: Facebook

Паспорта РФ для жителей ОРДЛО — это абхазский сценарий. Скриншот: Facebook

Решение Путина о выдаче паспортов также уже начали осуждать за рубежом. Так, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в своем Твиттере отметил, что в этой ситуации Россия применяет «лучшие практики», проверенные в Абхазии и Южной Осетии, которые завершились оккупацией 20% территории Грузии.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс в Твиттере заявил, что это решение вредит усилиям по имплементации Минских договоренностей.

Источник: Ракурс


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