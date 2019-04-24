Паспорта РФ для жителей ОРДЛО — это абхазский сценарий: реакция украинских политиков и экспертов. Фото: YouTube

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Указ Владимира Путина об упрощении порядка выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса, который вступает в силу сегодня, активно комментируют в соцсетях.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал в Twitter. Он назвал это решение очередным витком российской агрессии против Украины и призвал граждан не получать паспортов страны-агрессора.

Украинский постпред в Совете Европы Дмитрий Кулеба выразил мнение о том, что Москва предприняла такой шаг, поскольку увидела, что Украина не планирует сдаваться со сменой руководства.

Первый зампредседателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что такое решение является грубым нарушением минских соглашений и попыткой легализации псевдореспублик с целью заморозки конфликта на Донбассе.

Глава СНБО Александр Турчинов в комментарии назвал решение об упрощенном порядке получения российского гражданства «сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины».

По его мнению, Путин создает правовые условия для официального применения вооруженных сил РФ против Украины.

Реализацией абхазского сценария на Донбассе назвал действия Кремля экс-представитель президента в оккупированном Крыму Борис Бабин. Он добавил, что вопрос признания Россией псевдореспублик был решен по итогам выборов в Украине.

Свои мнения по поводу выдачи российский паспортов на Донбассе также высказали известные чиновники, журналисты и блогеры. Многих интересует реакция победителя президентских выборов Владимира Зеленского.

Решение Путина о выдаче паспортов также уже начали осуждать за рубежом. Так, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в своем Твиттере отметил, что в этой ситуации Россия применяет «лучшие практики», проверенные в Абхазии и Южной Осетии, которые завершились оккупацией 20% территории Грузии.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс в Твиттере заявил, что это решение вредит усилиям по имплементации Минских договоренностей.