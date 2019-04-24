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Паспорти РФ для жителів ОРДЛО — це абхазький сценарій: реакція українських політиків та експертів. Фото: YouTube

Паспорти РФ для жителів ОРДЛО — це абхазький сценарій: реакція українських політиків та експертів

24 кві 2019, 17:22
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Указ президента РФ Володимира Путіна про спрощення порядку видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу, який був набуває чинності сьогодні, активно коментують у соцмережах.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відреагував у Twitter. Він назвав це рішення черговим витком російської агресії проти України і закликав громадян не отримувати паспортів країни-агресора.

Паспорти РФ для жителів ОРДЛО — це абхазький сценарій. Скріншот: Twitter

Паспорти РФ для жителів ОРДЛО — це абхазький сценарій. Скріншот: Twitter

Український постпред у Раді Європи Дмитро Кулеба висловив думку про те, що Москва зробила такий крок, оскільки побачила, що Україна не планує здаватися зі зміною керівництва.

Паспорти РФ для жителів ОРДЛО — це абхазький сценарій. Скріншот: Twitter

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко заявила, що таке рішення є грубим порушенням мінських угод і спробою легалізації псевдореспублік із метою створення замороженого конфлікту на Донбасі.

Паспорти РФ для жителів ОРДЛО — це абхазький сценарій. Скріншот: Facebook

Очільник РНБО Олександр Турчинов у коментарі назвав рішення про спрощений порядок отримання російського громадянства «свідомою ескалацією агресії проти нашої держави та тиском на керівництво України».

На його думку, Путін створює правові умови для офіційного застосування збройних сил РФ проти України.

Реалізацією абхазького сценарію на Донбасі назвав дії Кремля колишній представник президента в окупованому Криму Борис Бабін. Він додав, що питання визнання Росією псевдореспублік було вирішено за підсумками виборів в Україні.

Паспорти РФ для жителів ОРДЛО — це абхазький сценарій. Скріншот: Facebook

Свої думки щодо видачі російський паспортів на Донбасі також висловили відомі чиновники, журналісти і блогери. Багатьох цікавить реакція переможця виборів президента Володимира Зеленського.

Паспорти РФ для жителів ОРДЛО — це абхазький сценарій. Скріншот: FacebookПаспорти РФ для жителів ОРДЛО — це абхазький сценарій. Скріншот: Facebook

Паспорти РФ для жителів ОРДЛО — це абхазький сценарій. Скріншот: Facebook

Паспорти РФ для жителів ОРДЛО — це абхазький сценарій. Скріншот: Facebook

Паспорти РФ для жителів ОРДЛО — це абхазький сценарій. Скріншот: Facebook

Паспорти РФ для жителів ОРДЛО — це абхазький сценарій. Скріншот: Facebook

Паспорти РФ для жителів ОРДЛО — це абхазький сценарій. Скріншот: Facebook

Паспорти РФ для жителів ОРДЛО — це абхазький сценарій. Скріншот: Facebook

Паспорти РФ для жителів ОРДЛО — це абхазький сценарій. Скріншот: Facebook

Паспорти РФ для жителів ОРДЛО — це абхазький сценарій. Скріншот: Facebook

Паспорти РФ для жителів ОРДЛО — це абхазький сценарій. Скріншот: Facebook

Рішення Путіна про видачу паспортів також вже почали засуджувати за кордоном. Так, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус у своєму Твіттері зазначив, що в цій ситуації Росія застосовує «найкращі практики», перевірені в Абхазії та Південній Осетії, котрі завершилися окупацією 20% території Грузії.

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс у Твіттері заявив, що це рішення шкодить зусиллям з імплементації Мінських домовленостей.

Джерело: Ракурс


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