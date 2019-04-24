Паспорти РФ для жителів ОРДЛО — це абхазький сценарій: реакція українських політиків та експертів. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n121196-pasporty-rf-dlya-jyteliv-ordlo-ce-abhazkyy-scenariy-reakciya-ukrayinskyh-politykiv-ta-ekspertiv.html

Ракурс

Указ президента РФ Володимира Путіна про спрощення порядку видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу, який був набуває чинності сьогодні, активно коментують у соцмережах.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відреагував у Twitter. Він назвав це рішення черговим витком російської агресії проти України і закликав громадян не отримувати паспортів країни-агресора.

Український постпред у Раді Європи Дмитро Кулеба висловив думку про те, що Москва зробила такий крок, оскільки побачила, що Україна не планує здаватися зі зміною керівництва.

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко заявила, що таке рішення є грубим порушенням мінських угод і спробою легалізації псевдореспублік із метою створення замороженого конфлікту на Донбасі.

Очільник РНБО Олександр Турчинов у коментарі назвав рішення про спрощений порядок отримання російського громадянства «свідомою ескалацією агресії проти нашої держави та тиском на керівництво України».

На його думку, Путін створює правові умови для офіційного застосування збройних сил РФ проти України.

Реалізацією абхазького сценарію на Донбасі назвав дії Кремля колишній представник президента в окупованому Криму Борис Бабін. Він додав, що питання визнання Росією псевдореспублік було вирішено за підсумками виборів в Україні.

Свої думки щодо видачі російський паспортів на Донбасі також висловили відомі чиновники, журналісти і блогери. Багатьох цікавить реакція переможця виборів президента Володимира Зеленського.

Рішення Путіна про видачу паспортів також вже почали засуджувати за кордоном. Так, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус у своєму Твіттері зазначив, що в цій ситуації Росія застосовує «найкращі практики», перевірені в Абхазії та Південній Осетії, котрі завершилися окупацією 20% території Грузії.

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс у Твіттері заявив, що це рішення шкодить зусиллям з імплементації Мінських домовленостей.