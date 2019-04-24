Владислав Сурков, фото: kremlin.ru

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Помічник президента РФ Володимира Путіна Владислав Сурков прокоментував рішення російської влади про спрощення порядку отримання паспортів РФ жителями окупованих територій Донбасу.

За словами Суркова, це рішення є «абсолютно справедливим і природним кроком», повідомляє агентство ТАСС.

«Це борг Росії перед людьми, що думають та розмовляють російською мовою, які зараз опинилися в дуже важкій ситуації через репресивні дії київського режиму», — заявив Сурков.

За словами помічника Путіна, отримавши російські паспорти, жителі окупованих територій «відчуватимуть себе більш захищеними та вільними».

Опублікований сьогодні на сайті президента Росії указ передбачає, що жителі ОРДЛО можуть звернутися із заявою про приймання в громадянство РФ в спрощеному порядку. Розгляд таких заяв має відбуватися в термін не довше ніж три місяці з дня подання.

Нагадаємо, офіційний Київ вже звернувся до Ради Безпеки ООН з проханням розглянути цей провокаційний крок, оскільки він суперечить Мінським домовленостям.