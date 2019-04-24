Видача паспортів РФ в ОРДЛО: в МЗС відреагували на указ Путіна

Видача паспортів РФ в ОРДЛО: в МЗС відреагували на указ Путінаhttps://racurs.ua/ua/n121199-vydacha-pasportiv-rf-v-ordlo-v-mzs-vidreaguvaly-na-ukaz-putina.htmlРакурс
У Міністерстві закордонних справ України відреагували на рішення президента РФ Володимира Путіна спростити видачу російських паспортів жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.
В МЗС це рішення називають провокативним та злочинним, спрямованим на руйнування Мінських домовленостей, і висловлюють рішучий протест. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС України.
У відомстві наголошують, що видача російських паспортів на окупованих територіях є незаконною, а сам указ Путіна — юридично нікчемним, таким, що не змінить приналежність мешканців окупованих територій українському громадянству.
У МЗС наголошують, що такі дії російської влади є грубим втручанням у внутрішні справи України та продовженням спроб повзучої анексії Донбасу.
У відомстві додають, що рішення про незаконну паспортизацію громадян України спростовує тезу про нібито «внутрішньоукраїнський конфлікт» на Донбасі, оскільки є визнанням Кремлем окупації цього регіону.
«Нашу особливу стурбованість викликає той факт, що практика незаконної паспортизації на окупованих Росією територіях застосовувалася Кремлем в інших тривалих конфліктах як правовий та гуманітарний привід для подальшої агресії», — наголошується в повідомленні відомства.
У МЗС вимагають від російської влади скасувати це рішення й звертаються до міжнародної спільноти з проханням посилити санкційний та дипломатичний тиск на агресора.
Нагадаємо, у зв’язку з цією ситуацією офіційний Київ звернувся до Ради Безпеки ООН з проханням розглянути дії Кремля, котрі суперечать Мінським домовленостям.