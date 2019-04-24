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Росія спрощує видачу російських паспортів жителям ОРДЛО, фото: Life.ru

Видача паспортів РФ в ОРДЛО: в МЗС відреагували на указ Путіна

24 кві 2019, 18:34
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У Міністерстві закордонних справ України відреагували на рішення президента РФ Володимира Путіна спростити видачу російських паспортів жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.

В МЗС це рішення називають провокативним та злочинним, спрямованим на руйнування Мінських домовленостей, і висловлюють рішучий протест. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС України.

У відомстві наголошують, що видача російських паспортів на окупованих територіях є незаконною, а сам указ Путіна — юридично нікчемним, таким, що не змінить приналежність мешканців окупованих територій українському громадянству.

У МЗС наголошують, що такі дії російської влади є грубим втручанням у внутрішні справи України та продовженням спроб повзучої анексії Донбасу.

У відомстві додають, що рішення про незаконну паспортизацію громадян України спростовує тезу про нібито «внутрішньоукраїнський конфлікт» на Донбасі, оскільки є визнанням Кремлем окупації цього регіону.

«Нашу особливу стурбованість викликає той факт, що практика незаконної паспортизації на окупованих Росією територіях застосовувалася Кремлем в інших тривалих конфліктах як правовий та гуманітарний привід для подальшої агресії», — наголошується в повідомленні відомства.

У МЗС вимагають від російської влади скасувати це рішення й звертаються до міжнародної спільноти з проханням посилити санкційний та дипломатичний тиск на агресора.

Нагадаємо, у зв’язку з цією ситуацією офіційний Київ звернувся до Ради Безпеки ООН з проханням розглянути дії Кремля, котрі суперечать Мінським домовленостям.

Джерело: Ракурс


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