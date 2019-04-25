Рада закликала західних партнерів посилити санкції проти РФ. Фото: МИиТО

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Верховна Рада закликала міжнародну спільноту та закордонних партнерів України посили санкції проти Російської Федерації через указ Путіна спростити видачу російських паспортів мешканцям окупованого Донбасу.

Парламент 25 квітня прийняв постанову за № 10259 «Про звернення Верховної Ради України до Організації об'єднаних націй, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Ради Європи та їхніх парламентських асамблей, Європейського парламенту, Міжпарламентського союзу, парламентів та урядів країн ЄС, США, Канади, Північноатлантичного альянсу, дипломатичних представництв іноземних держав в Україні щодо злочинного рішення керівництва Російської Федерації про видачу російських паспортів громадянам України на окупованих Росією територіях Донбасу». Про це йдеться на веб-сторінці ВРУ.

Депутати парламенту просять міжнародних партнерів та організації засудити деструктивні дії Кремля. Політики відзначають, що рішення щодо видачі паспортів мешканцям ОРДЛО порушує державний суверенітет та територіальну цілісність України. Крім того, парламентарі вимагають від російського президента Володимира Путіна скасувати указ.

Нагадаємо, 24 квітня Путін підписав указ про спрощену процедуру видачі російських паспортів українським громадянам із окупованих територій Донбасу.

Після цього Україна звернулася до Ради Безпеки ООН, а МЗС України висловило рішучий протест та назвало це рішення провокативним та злочинним, спрямованим на руйнування мінських домовленостей. Державний департамент США теж різко засудив рішення Путіна. У Вашингтоні вимагають від Москви повернутися до реалізації мінських угод.