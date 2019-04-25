Порошенко зобов'язав передбачити 5% ВВП на оборону. Фото: прес-служба президента

https://racurs.ua/ua/n121250-poroshenko-vviv-u-diu-rishennya-rnbo-yakym-proponuietsya-peredbachyty-5-vvp-na-oboronu-v-2020-22.html

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Президент України Петро Порошенко сьогодні підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 25 квітня.

Це рішення пропонує Міністерству фінансів передбачити в найближчі три роки бюджетне фінансування національної безпеки та оборони у розмірі не менше 5% від запланованого обсягу внутрішнього валового продукту. Це передбачає указ № 167/2019 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 квітня 2019 року «Про пропозиції в бюджетну декларацію на 2020−2022 роки по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України», який опублікований на сайті глави держави.

Мова йде про фінансування вдосконалення планування і управління ресурсами у сфері безпеки та оборони, створення об'єднаної системи логістики та вдосконалення системи медичного забезпечення військ. Гроші з бюджету повинні піти на підтримку можливостей Збройних сил України, розвиток зброї та спецтехніки. Ці бюджетні кошти передбачені й на нову військову техніку, виробництво боєприпасів та сучасного високоточного ракетного озброєння.

Також рекомендується передбачити належне кадрове забезпечення суб'єктів сектору безпеки і оборони й реалізацію соціальних гарантій військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, співробітників Національної поліції.

Нагадаємо, восени 2018 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в державному бюджеті України на 2019 рік на безпеку й оборону передбачено понад 5% внутрішнього валового продукту.