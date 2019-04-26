Владимир Зеленский (в центре), фото: Владимир Зеленский

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Ракурс

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отправился в Турцию.

Об этом он сегодня утром сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

«Договаривались быть открытыми», — подчеркнул политик.

По его словам, он отвозит детей на ежегодный фестиваль «Весело».

Зеленский отметил, что это первые выходные за четыре месяца.

«Всем желаю тепла, здоровья и норм. отдыха!», — резюмировал Зеленский.

Это сообщение вызвало неоднозначный отклик пользователей соцсети. Часть из них вспоминает бурную реакцию общества на отдых действующего президента Петра Порошенко на Мальдивах в начале 2018 года, другие отмечают, что Зеленский еще не вступил в должность президента Украины.

Напомним, вчера Зеленский в своем Фейсбуке опубликовал видеообращение, в котором обвинил Центральную избирательную комиссию в затягивании объявления результатов второго тура нынешних выборов президента Украины. По его мнению, в результате инаугурация нового президента может состояться уже после 27 мая, что лишит его возможности распустить Верховную Раду. В течение последних шести месяцев полномочий парламента президент не имеет права принимать решение о его роспуске.