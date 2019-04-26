За последние годы появился ряд сообщений военнослужащих о наблюдении НЛО

https://racurs.ua/n121260-vms-ssha-sozdaut-dlya-pilotov-instrukcii-na-sluchay-vstrechi-s-nlo.html

Ракурс

Военно-морские силы (ВМС) США создают для пилотов и другого летного состава правила информирования в случае встречи с неопознанными летающими объектами.

Соответствующее заявление представители ВМС США опубликовали в среду, сообщает телеканал NHK.

В частности, для личного состава вводится форма анализа встреч с НЛО и дальнейших отчетов об этих инцидентах. Кроме того, термин НЛО заменяется на «непонятное воздушное явление».

Такому шагу американских ВМС предшествовал ряд сообщений за последние годы об обнаружении несанкционированных и неопознанных самолетов в воздушном пространстве, находящемся под контролем военных.

В ВМС отмечают, что серьезно ставятся к такой информации, но не считают, что речь идет о встрече с инопланетными летающими объектами. Однако случаи наблюдения странных воздушных объектов нужно вносить в официальные протоколы и изучать, а не отвергать как непонятные явления из сферы научной фантастики.

Еще одна причина введения новых инструкций — уберечь военнослужащих, которые сообщают об НЛО, от насмешек со стороны сослуживцев, поскольку именно это приводит к замалчиванию фактов обнаружения НЛО.

Напомним, до 2012 года действовала программа американских военных по поиску НЛО.