За останні роки з’явилася низка повідомлень військовослужбовців про спостереження НЛО

https://racurs.ua/ua/n121260-vms-ssha-stvoruut-dlya-pilotiv-instrukciyi-na-vypadok-zustrichi-z-nlo.html

Ракурс

Військово-морські сили (ВМС) США створюють для пілотів та іншого льотного складу правила інформування у випадку зустрічі з непізнаними літаючими об'єктами.

Відповідну заяву представники ВМС США опублікували в середу, повідомляє телеканал NHK.

Зокрема, для особового складу запроваджується форма аналізу зустрічей з НЛО та подальших звітів про ці інциденти. Крім того, термін НЛО заміняється на «незрозуміле повітряне явище».

Такому кроку американських ВМС передувала низка повідомлень за останні роки про виявлення несанкціонованих та невпізнаних літаків у повітряному просторі, котрий перебував під контролем військових.

У ВМС наголошують, що серйозно ставляться до такої інформації, проте не вважають, що мова йде про зустріч з інопланетними літаючими об'єктами. Однак випадки спостереження дивних повітряних об'єктів потрібно вносити в офіційні протоколи та вивчати, а не відкидати як незрозумілі явища зі сфери наукової фантастики.

Ще одна причина запровадження нових інструкцій — вберегти військовослужбовців, котрі повідомлятимуть про НЛО, від глузувань з боку товаришів по службі, оскільки саме це призводить до замовчування фактів виявлення НЛО.

Нагадаємо, до 2012 року діяла програма американських військових з пошуку НЛО.