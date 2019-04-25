Засідання Радбезу ООН. Фото: UKR Mission to UN у Twitter

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Рада Безпеки ООН засідає щодо рішення президента РФ Володимира Путіна спростити видачу російських паспортів мешканцям окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Заступник генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло у своєму виступі закликала поважати суверенітет та територіальну цілісність України в межах її визнаних кордонів і відповідно до резолюцій Генеральної Асамблеї й Ради Безпеки. Про це повідомляє «Служба новин ООН» у Twitter.

Країни Європейського Союзу у своїй заяві відзначили, що Москва вкотре продемонструвала свої наміри ще більше дестабілізувати Україну й ухвалила рішення щодо паспортів відразу після президентських виборів. ЄС заявив, що Росія повинна припинити військову та фінансову підтримку бойовиків на Донбасі.

Перед засіданням Радбезу п’ять країн з Європейського Союзу, а також Італія, Нідерланди і Швеція заявили, що рішення Москви спростити порядок отримання громадянства РФ жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей підриває суверенітет України та суперечить мінським домовленостям.

Нагадаємо, сьогодні зібрався Радбез ООН через указ президента РФ Володимира Путіна полегшити видачу російських паспортів жителям окупованих районів Донбасу. Ініціатором засідання стала Україна.