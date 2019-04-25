Заседание Совбеза ООН. Фото: UKR Mission to UN в Twitter

https://racurs.ua/n121259-rossiya-stremitsya-esche-bolshe-destabilizirovat-ukrainu-v-sovbeze-oon-prokommentirovali.html

Ракурс

Совет Безопасности ООН заседает по решению президента РФ Владимира Путина упростить выдачу российских паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло в своем выступлении призвала уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее признанных границ и в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. Об этом сообщает «Служба новостей ООН» в Twitter.

Страны Европейского Союза в своем заявлении отметили, что Москва в очередной раз продемонстрировала свои намерения еще больше дестабилизировать Украину и приняла решение по паспортам сразу после президентских выборов. ЕС заявил, что Россия должна прекратить военную и финансовую поддержку боевиков на Донбассе.

Перед заседанием Совбеза пять стран из Европейского Союза, а также Италия, Нидерланды и Швеция заявили, что решение Москвы упростить порядок получения гражданства РФ жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей подрывает суверенитет Украины и противоречит минским договоренностям.

Напомним, сегодня собрался Совбез ООН из-за указа президента РФ Владимира Путина облегчить выдачу российских паспортов жителям оккупированных районов Донбасса. Инициатором заседания стала Украина.