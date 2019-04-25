Совбез ООН рассмотрит на заседании украинский вопрос. Фото: Kim Haughton

https://racurs.ua/n121257-sovbez-oon-sobralsya-iz-za-resheniya-putina-o-vydache-rossiyskih-pasportov-na-donbasse.html

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Заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей началось 25 апреля в 22.00 по киевскому времени.

Совбез ООН собрался из-за решения Москвы облегчить выдачу паспортов РФ жителям оккупированных районов Донбасса. Инициатором заседания стала Украина. Об этом пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко сообщил на собственной странице в Facebook.

Как известно, 24 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов украинским гражданам с оккупированных территорий Донбасса.

После этого Украина обратилась в Совет Безопасности ООН, а МИД Украины выразил решительный протест и назвал это решение провокационным и преступным, направленным на разрушение минских договоренностей. Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что такие действия являются грубым нарушением суверенитета Украины.

В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Россия признала свою ответственность как государства-оккупанта и указ Путина стал еще одним подтверждением того, что РФ ведет войну против Украины. Верховная Рада сегодня призвала международное сообщество и иностранных партнеров Украины усилить санкции против Российской Федерации.

Государственный департамент США резко осудил решение Путина. В Вашингтоне требуют от Москвы вернуться к реализации минских соглашений.

Владимир Путин заявил, что его удивило предложение созвать Совет Безопасности ООН по поводу его указа. Глава Кремля отметил, что Киев не хочет идти на диалог с жителями ОРДЛО, а пытается «нагнуть» своих граждан.