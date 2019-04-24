Владимир Зеленский, фото: Depo.ua

https://racurs.ua/n121203-u-zelenskogo-otreagirovali-na-ukaz-putina-o-vydache-rossiyskih-pasportov-na-donbasse.html

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В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на сегодняшний указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Донбасса.

Соответствующее обращение опубликовано на странице команды Зеленского в социальной сети Фейсбук.

В команде новоизбранного президента отмечают, что этим решением Россия признала свою ответственность как государства-оккупанта, оно стало еще одним подтверждением истинной роли РФ, которая является агрессором, ведущим войну против Украины.

В обращении команды Зеленского отмечается, что такие действия РФ не приближают к решению основной задачи — прекращению огня.

Команда Зеленского отмечает, что Украина будет делать все от нее зависящее, чтобы защитить своих граждан, находящихся на оккупированных территориях и предоставить им надлежащую помощь.

Напомним, по поводу ситуации на Донбассе сегодня также отреагировал действующий президент Петр Порошенко. Он, в частности, поручил МИД инициировать немедленное обсуждение в Совете Безопасности ООН и других международных форматах.