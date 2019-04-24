Володимир Зеленський, фото: Depo.ua

https://racurs.ua/ua/n121203-u-zelenskogo-vidreaguvaly-na-ukaz-putina-pro-vydachu-rosiyskyh-pasportiv-na-donbasi.html

Ракурс

У команді новообраного президента України Володимира Зеленського відреагували на сьогоднішній указ президента РФ Володимира Путіна про спрощення процедури видачі російських паспортів жителям окупованих районів Донбасу.

Відповідне звернення опубліковане на сторінці команди Зеленського в соціальній мережі Фейсбук.

У команді новообраного президента наголошують, що цим рішенням Росія визнала свою відповідальність як держави-окупанта, воно стало ще одним підтвердженням справжньої ролі РФ, котра є агресором, що веде війну проти України.

У зверненні команди Зеленського наголошується, що такі дії РФ не наближають до вирішення основної мети — припинення вогню.

Команда Зеленського зазначає, що Україна буде робити все від неї залежне, щоб захистити своїх громадян, котрі перебувають на окупованих територіях та надати їм належну допомогу.

Нагадаємо, з приводу ситуації на Донбасі сьогодні також відреагував чинний президент Петро Порошенко. Він, зокрема, доручив МЗС ініціювати негайне обговорення в Раді Безпеки ООН та інших міжнародних форматах.