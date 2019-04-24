Петро Порошенко, фото: Wikimedia Commons

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Ракурс

Чинний президент України Петро Порошенко відреагував на сьогоднішній указ президента РФ Володимира Путіна про спрощення процедури видачі російських паспортів жителям окупованих районів Донбасу.

За словами Порошенка, такі дії є попранням Росією взятих нею зобов’язань у межах Мінських домовленостей та брутальним порушенням суверенітету України. Президент наголошує, що Росія свідомо порушує міжнародне гуманітарне право, котре забороняє окупантові змінювати громадянство жителів окупованої території. Про це президент заявив сьогодні у зверненні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Порошенко наголосив, що йдеться про фактичну підготовку наступного кроку російської агресії проти України — анексії Донбасу чи створення на території України російського анклаву. У своєму зверненні президент згадав інші недружні кроки Росії, котрі перешкоджали процесові мирного врегулювання на Донбасі — проведення фейкових виборів на окупованих територіях у 2014 році та восени минулого року, запровадження рубльової зони, експропріація українських підприємств тощо.

Президент закликає міжнародне співтовариство засудити дії Росії, посилити проти неї санкції та не допустити реалізації найгіршого сценарію.

У зв’язку з цією ситуацією Порошенко доручив МЗС ініціювати негайне обговорення цієї ситуації в Раді Безпеки ООН та інших міжнародних форматах.

Нагадаємо, на думку політтехнолога Тараса Березовця, сьогоднішнє рішення Путіна означає, що тепер будь-які дії в зоні операції Об'єднаних сил Москва може трактувати як акт агресії щодо громадян РФ.