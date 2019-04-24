Росія починає видавати паспорти на окупованих територіях Донбасу, фото: RusVesna

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Тепер будь-які дії в зоні операції Об'єднаних сил Москва може трактувати як акт агресії щодо російських громадян.

Таким чином, в будь-який момент Кремль може повторити прецедент, який призвів у серпні 2008 року до війни з Грузією, де багато жителів непідконтрольних центральній владі Абхазії і Південної Осетії мали російське громадянство. Так політтехнолог Тарас Березовець відреагував на сьогоднішнє рішення президента РФ Володимира Путіна про спрощення процедури видачі російського громадянства жителям окупованих територій Донбасу.

На думку Березовця, приймаючи відповідне рішення президент РФ керувався типовою для нього «пацанською» логікою, намагаючись «поставити на розтяжку» новообраного президента України Володимира Зеленського і створити сприятливі для себе умови переговорів.

«Виявилося, що обрання Зеленського війну на Донбасі не закінчує і навіть не наближає її кінець, — наголошує Березовець. — Путін нагадав усім тим в Україні, хто забув або вважав, що війна закінчена, що війна продовжиться».

Нагадаємо, в міністерстві закордонних справ України вже відреагували на сьогоднішній указ Путіна.