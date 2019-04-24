Россия начинает выдавать паспорта на оккупированных территориях Донбасса, фото: RusVesna

https://racurs.ua/n121200-teper-lubye-deystviya-v-zone-oos-kreml-mojet-traktovat-kak-akt-agressii-v-otnoshenii-grajdan-rf.html

Ракурс

Теперь любые действия в зоне операции Объединенных сил Москва может трактовать как акт агрессии в отношении российских граждан.

Таким образом, в любой момент Кремль может повторить прецедент, приведший в августе 2008 года к войне с Грузией, где многие жители неподконтрольных центральным властям Абхазии и Южной Осетии имели российское гражданство. Так политтехнолог Тарас Березовец отреагировал на сегодняшнее решение президента РФ Владимира Путина о, упрощении процедуры выдачи российского гражданства жителям оккупированных территорий Донбасса.

По мнению Березовця, принимая соответствующее решение президент РФ руководствовался типичной для него «пацанской» логикой, пытаясь «поставить на растяжку» новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского и создать благоприятные для себя условия переговоров.

«Оказалось, что избрание Зеленского войну на Донбассе не оканчивает и даже не приближает её конец, — подчеркивает Березовец. — Путин напомнил всем тем в Украине, кто забыл или считал, что война окончена, что война продолжится».

Напомним, в министерстве иностранных дел Украины уже отреагировали на сегодняшний указ Путина.