Петр Порошенко, фото: Wikimedia Commons

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Ракурс

Действующий президент Украины Петр Порошенко отреагировал на сегодняшний указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Донбасса.

По словам Порошенко, такие действия являются попранием Россией взятых ею обязательств в рамках Минских договоренностей и грубым нарушением суверенитета Украины. Президент отмечает, что Россия сознательно нарушает международное гуманитарное право, которое запрещает оккупанту менять гражданство жителей оккупированной территории. Об этом президент заявил сегодня в обращении, опубликованном на его странице в социальной сети Фейсбук.

Порошенко подчеркнул, что речь идет о фактической подготовке следующего шага российской агрессии против Украины — аннексии Донбасса или создания на территории Украины российского анклава. В своем обращении президент вспомнил другие недружественные шаги России, которые препятствовали процессу мирного урегулирования на Донбассе — проведение фейковых выборов на оккупированных территориях в 2014 году и осенью прошлого года, введение рублевой зоны, экспроприация украинских предприятий и т. д.

Президент призывает международное сообщество осудить действия России, усилить против нее санкции и не допустить реализации худшего сценария.

В связи с этой ситуацией Порошенко поручил МИД инициировать немедленное обсуждение этой ситуации в Совете Безопасности ООН и других международных форматах.

Напомним, по мнению политтехнолога Тараса Березовца, сегодняшнее решение Путина означает, что теперь любые действия в зоне операции Объединенных сил Москва может трактовать как акт агрессии в отношении граждан РФ.