Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россия не будет платить пенсии на оккупированном Донбассе. Фото: Известия

Российские паспорта на Донбассе: в РФ заявили, что не будут платить пенсии в ОРДЛО

25 апр 2019, 21:40
999

Российские пенсии на оккупированных территориях Донбасса новоиспеченным российским гражданам платить не будут.

Жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые получат российское гражданство в упрощенном порядке смогут получать российские страховые пенсии по старости лишь при условии переезда из ОРДЛО на территорию Российской Федерации. Об этом заявили в Пенсионном фонде РФ, 25 апреля сообщает РБК.

В Москве отметили, что новоиспеченным российским гражданам, которые останутся на оккупированной территории Донбасса, не предусматривается выплата пенсий из РФ. В России уверены, что пенсии в таком случае должна выплачивать Украина.

«Пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лицам независимо от их гражданства. Из-за этого российские пенсии гражданам, которые постоянно проживают в Украине, в том числе и на Донбассе, не назначаются», — отметили в Пенсионном фонде.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи паспортов Российской Федерации гражданам Украины с оккупированных территорий Донбасса.

Украина обратилась к Совету Безопасности ООН, а Петр Порошенко призвал Европейский Союз в июне 2019 года усилить антироссийские санкции. Верховная Рада сегодня призвала международное сообщество и иностранных партнеров Украины усилить давление на Российскую Федерацию.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...