Россия не будет платить пенсии на оккупированном Донбассе. Фото: Известия

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Российские пенсии на оккупированных территориях Донбасса новоиспеченным российским гражданам платить не будут.

Жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые получат российское гражданство в упрощенном порядке смогут получать российские страховые пенсии по старости лишь при условии переезда из ОРДЛО на территорию Российской Федерации. Об этом заявили в Пенсионном фонде РФ, 25 апреля сообщает РБК.

В Москве отметили, что новоиспеченным российским гражданам, которые останутся на оккупированной территории Донбасса, не предусматривается выплата пенсий из РФ. В России уверены, что пенсии в таком случае должна выплачивать Украина.

«Пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лицам независимо от их гражданства. Из-за этого российские пенсии гражданам, которые постоянно проживают в Украине, в том числе и на Донбассе, не назначаются», — отметили в Пенсионном фонде.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи паспортов Российской Федерации гражданам Украины с оккупированных территорий Донбасса.

Украина обратилась к Совету Безопасности ООН, а Петр Порошенко призвал Европейский Союз в июне 2019 года усилить антироссийские санкции. Верховная Рада сегодня призвала международное сообщество и иностранных партнеров Украины усилить давление на Российскую Федерацию.