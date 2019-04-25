Росія не платитиме пенсії на окупованому Донбасі. Фото: Известия

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Російські пенсії на окупованих територіях Донбасу новоспеченим російським громадянам не платитимуть.

Жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей, які отримають російське громадянство в спрощеному порядку, зможуть отримувати російські страхові пенсії по старості лише за умови переїзду з ОРДЛО на територію Російської Федерації. Про це заявили в Пенсійному фонді РФ, 25 квітня повідомляє РБК.

У Москві зазначили, що новоспеченим російським громадянам, які залишаться на окупованій території Донбасу, не передбачається виплата пенсій з РФ. У Росії впевнені, що пенсії у такому випадку повинна виплачувати Україна.

«Пенсії призначає та виплачує держава постійного проживання особи незалежно від її громадянства. Через це російські пенсії громадянам, які постійно проживають в Україні, в тому числі й на Донбасі, не призначаються», — зазначили в Пенсійному фонді.

Нагадаємо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощену процедуру видачі паспортів Російської Федерації громадянам України з окупованих територій Донбасу.

Україна звернулася до Ради Безпеки ООН, а Петро Порошенко закликав Європейський Союз у червні 2019 року посилити антиросійські санкції. Верховна Рада сьогодні закликала міжнародну спільноту та закордонних партнерів України посили тиск на Російську Федерацію.