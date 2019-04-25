На хабарі затримали слідчого Наполіції. Фото: СБУ

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На хабарі затримали старшого слідчого Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області.

У корупційних діях правоохоронця викрили співробітники Служби безпеки України спільно з слідчими Державного бюро розслідувань. Виявилося, що слідчий вимагав від місцевого жителя дві тис. дол. За ці гроші він обіцяв підозрюваному посприяти в його справі та уникнути тюрми за зберігання наркотиків. Про це 25 квітня повідомив прес-центр спецслужби.

Оперативники СБУ затримали корупціонера на одній з вулиць районного центру після одержання всієї суми хабара. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на початку квітня заступник начальника слідчого відділення Тисменицького відділу Національної поліції Івано-Франківської області погорів на хабарі. Майор поліції вимагав 5 тис. дол. хабара від місцевого мешканця, обіцяв не притягувати його до кримінальної відповідальності за нібито заволодіння автомобілем та крадіжку пального.