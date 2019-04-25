На взятке задержали следователя Наполиции. Фото: СБУ

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На взятке задержали старшего следователя Стрыйского отдела полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

В коррупционных действиях правоохранителя разоблачили сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями Государственного бюро расследований. Оказалось, что следователь требовал от местного жителя две тыс. долл. За эти деньги он обещал подозреваемому посодействовать в его деле и избежать тюрьмы за хранение наркотиков. Об этом 25 апреля сообщил пресс-центр спецслужбы.

Оперативники СБУ задержали коррупционера на одной из улиц районного центра после получения всей суммы взятки. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, в начале апреля заместитель начальника следственного отделения Тисменицкого отдела Национальной полиции в Ивано-Франковской области погорел на взятке. Майор полиции требовал 5 тыс. дол. взятки от местного жителя, обещал не привлекать его к уголовной ответственности за якобы завладение автомобилем и кражу горючего.