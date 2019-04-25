Порошенко призвал усилить давление на РФ. Фото: пресс-служба президента

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Петр Порошенко призвал Евросоюз в июне 2019 года расширить санкции против Российской Федерации.

Украинский президент также убежден, что международное сообщество должно жестко отреагировать на такие деструктивные действия России во время сегодняшнего заседания Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе Украины. Такое мнение Порошенко высказал во время встречи с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичусом. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба главы государства.

Действующий президент поблагодарил руководство Литвы за поддержку независимости Украины и четкую позицию по противодействию российской агрессии. Стороны осудили указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

Порошенко и Линкявичус пришли к согласию, что Кремль нарушает минские договоренности и подрывает мирный процесс на Донбассе.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада в своем обращении призвала международное сообщество и иностранных партнеров Украины усилить санкции против Российской Федерации из-за указа Путина упростить выдачу российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

МИД Украины выразил решительный протест и назвал это решение провокационным и преступным, направленным на разрушение минских договоренностей.