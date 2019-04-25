Школа медицинского и фармацевтического права появилась в Украине/ Наталья Лисневская / Фото: apteka.ua

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Школа медицинского и фармацевтического права появилась в Украине. Как рассказала магистр права, автор пособия «Правовое регулирование психиатрической помощи» Наталья Лисневская, целью создания такой школы является изучение проблем медицинского и фармацевтического права и биоэтики, реализация учебных программ, защита прав и интересов субъектов медицинского и фармацевтического права.

Также в Школе планируют знакомить аудиторию с новеллами украинского законодательства в области охраны здоровья и профильной практикой Европейского суда по правам человека.

Впервые Школа была представлена 19 апреля в рамках Х Международного медицинского форума и VIII Международного медицинского конгресса как авторский проект Лисневской в секции «Школа медицинского права».

«Мы вводим новый формат взаимодействия через живое общение и работу с запросом самой аудитории. Мы не хотим, в рамках школы, обучать медицинских юристов, мы стремимся предоставить медикам, медицинским менеджерам, действенные механизмы, необходимые в их работе», — отметила автор концепции.

По словам Лисневской, во время практикума-сессии для врачей самые обсуждаемыми и актуальными были вопросы касательно:

возможности прекращения декларации со стороны врача/учреждения здравоохранения;

возможности и порядка утверждения и использования тарифов на платные медицинские услуги;

маршрутизации пациентов между первичной и вторичной звеньями медицинской помощи.

Лисневская отметила, что вопросы правового регулирования медицинской и фармацевтической практики находятся в фокусе работы специалистов дисциплины «Медицинское право».

Напомним, еще в прошлом году в Минздраве рассказали, как правильно выбрать семейного врача. Кабмин в апреле 2018 года утвердил годовые тарифы намедуслуги в размере 370 грн за пациента.