Школа медичного та фармацевтичного права з’явилася в Україні / Наталія Лісневська / Фото: apteka.ua

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Школа медичного та фармацевтичного права з’явилася в Україні. Як розповіла магістр права, автор посібника «Правове регулювання психіатричної допомоги» Наталія Лісневська, метою створення такої Школи є вивчення проблем медичного і фармацевтичного права та біоетики, здійснення навчальних програм, захисту прав та інтересів суб'єктів медичного і фармацевтичного права.

Також у Школі планують знайомити аудиторію з новелами українського законодавства в галузі охорони здоров’я та профільною практикою Європейського суду з прав людини.

Вперше Школу було презентовано 19 квітня в рамках Х Міжнародного медичного форуму та VІІІ міжнародного медичного конгресу як авторський проект Лісневської у секції «Школа медичного права».

«Ми запроваджуємо новий формат взаємодії через живе спілкування та роботу із запитом самої аудиторії. Ми не маємо на меті, в рамках школи, вивчити медичних юристів, ми прагнемо надати медикам, медичним менеджерам, дієві механізми, необхідні в їхній роботі», — зазначила автор концепції.

За словами Лісневської, під час практикуму-сесії для лікарів найбільш обговорюваними та актуальними виявилися питання, що стосувалися:

можливості припинення декларації з боку лікаря/закладу охорони здоров’я;

можливості і порядку затвердження та використання тарифів на платні медичні послуги;

маршрутизації пацієнтів між первинною та вторинною ланками медичної допомоги.

Лісневська зауважила, що питання правового регулювання медичної і фармацевтичної практики перебувають у фокусі роботи фахівців дисципліни «Медичне право».

Нагадаємо, ще торік у МОЗ розповіли, як правильно обрати сімейного лікаря. Кабмін у квітні затвердив річні тарифи на медпослуги в розмірі 370 грн за пацієнта.