В Україні запрацювала школа медичного та фармацевтичного праваhttps://racurs.ua/ua/n121248-v-ukrayini-zapracuvala-shkola-medychnogo-ta-farmacevtychnogo-prava.htmlРакурс
Школа медичного та фармацевтичного права з’явилася в Україні. Як розповіла магістр права, автор посібника «Правове регулювання психіатричної допомоги» Наталія Лісневська, метою створення такої Школи є вивчення проблем медичного і фармацевтичного права та біоетики, здійснення навчальних програм, захисту прав та інтересів суб'єктів медичного і фармацевтичного права.
Також у Школі планують знайомити аудиторію з новелами українського законодавства в галузі охорони здоров’я та профільною практикою Європейського суду з прав людини.
Вперше Школу було презентовано 19 квітня в рамках Х Міжнародного медичного форуму та VІІІ міжнародного медичного конгресу як авторський проект Лісневської у секції «Школа медичного права».
«Ми запроваджуємо новий формат взаємодії через живе спілкування та роботу із запитом самої аудиторії. Ми не маємо на меті, в рамках школи, вивчити медичних юристів, ми прагнемо надати медикам, медичним менеджерам, дієві механізми, необхідні в їхній роботі», — зазначила автор концепції.
За словами Лісневської, під час практикуму-сесії для лікарів найбільш обговорюваними та актуальними виявилися питання, що стосувалися:
можливості припинення декларації з боку лікаря/закладу охорони здоров’я;
можливості і порядку затвердження та використання тарифів на платні медичні послуги;
маршрутизації пацієнтів між первинною та вторинною ланками медичної допомоги.
Лісневська зауважила, що питання правового регулювання медичної і фармацевтичної практики перебувають у фокусі роботи фахівців дисципліни «Медичне право».
Нагадаємо, ще торік у МОЗ розповіли, як правильно обрати сімейного лікаря. Кабмін у квітні затвердив річні тарифи на медпослуги в розмірі 370 грн за пацієнта.