Українці у «Дії» бачитимуть, хто і з якою метою переглядає їхні дані в реєстрах — Федоровhttps://racurs.ua/ua/n209486-ukrayinci-u-diyi-bachytymut-hto-i-z-yakou-metou-pereglyadaie-yihni-dani-v-reiestrah-fedorov.htmlРакурс
Українці зможуть бачити, хто і з якою метою переглядає їхні дані в реєстрах.
Про це сьогодні, 3 жовтня, у своєму Telegaram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Захищеність даних громадян — це основа прозорої та зручної цифрової держави. Українці повинні знати, що відбувається з їхніми даними в реєстрах. І вже незабаром отримуватимуть відповідні сповіщення в Дії", — зазначив він.
За словами Федорова, Кабмін ухвалив постанову, яка запускає підсистему моніторингу доступу до даних. Тож тепер:
- система фіксує кожен факт обміну даними українців між державними органами;
- «Дія» надсилатиме сповіщення про те, хто, коли та з якою метою звертався до їхніх даних у реєстрах.
Сповіщення про взаємодію з даними не стосуються випадків, пов’язаних з розслідуванням злочинів, контррозвідкою, боротьбою з тероризмом або досудовим розслідуванням, — додав він. — Про запуск функціоналу сповіщень розповімо згодом.