У «Дії» надходитимуть сповіщення про випадки перегляду даних українців у реєстрах, фото: Мінцифри

Українці у «Дії» бачитимуть, хто і з якою метою переглядає їхні дані в реєстрах — Федоров

3 жов 2025, 22:32
999

Українці зможуть бачити, хто і з якою метою переглядає їхні дані в реєстрах.

Про це сьогодні, 3 жовтня, у своєму Telegaram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Захищеність даних громадян — це основа прозорої та зручної цифрової держави. Українці повинні знати, що відбувається з їхніми даними в реєстрах. І вже незабаром отримуватимуть відповідні сповіщення в Дії", — зазначив він.

За словами Федорова, Кабмін ухвалив постанову, яка запускає підсистему моніторингу доступу до даних. Тож тепер:

  • ​система фіксує кожен факт обміну даними українців між державними органами;
  • «Дія» надсилатиме сповіщення про те, хто, коли та з якою метою звертався до їхніх даних у реєстрах.

Сповіщення про взаємодію з даними не стосуються випадків, пов’язаних з розслідуванням злочинів, контррозвідкою, боротьбою з тероризмом або досудовим розслідуванням, — додав він. — Про запуск функціоналу сповіщень розповімо згодом.

Джерело: Ракурс


