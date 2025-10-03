Украинцы в «Дії» будут видеть, кто и с какой целью пересматривает их данные в реестрах — Федоровhttps://racurs.ua/n209486-ukraincy-v-diyi-budut-videt-kto-i-s-kakoy-celu-peresmatrivaet-ih-dannye-v-reestrah-fedorov.htmlРакурс
Українці зможуть бачити, хто і з якою метою переглядає їхні дані в реєстрах.
Про це сьогодні, 3 жовтня, у своєму Telegaram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Захищеність даних громадян — це основа прозорої та зручної цифрової держави. Українці повинні знати, що відбувається з їхніми даними в реєстрах. І вже незабаром отримуватимуть відповідні сповіщення в Дії", — зазначив він.
За словами Федорова, Кабмін ухвалив постанову, яка запускає підсистему моніторингу доступу до даних. Тож тепер:
- система фіксує кожен факт обміну даними українців між державними органами;
- «Дія» надсилатиме сповіщення про те, хто, коли та з якою метою звертався до їхніх даних у реєстрах.
Сповіщення про взаємодію з даними не стосуються випадків, пов’язаних з розслідуванням злочинів, контррозвідкою, боротьбою з тероризмом або досудовим розслідуванням, — додав він. — Про запуск функціоналу сповіщень розповімо згодом.