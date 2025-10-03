В «Дії» будут поступать уведомления о случаях пересмотра данных украинцев в реестрах, фото: Минцифры

Українці зможуть бачити, хто і з якою метою переглядає їхні дані в реєстрах.

Про це сьогодні, 3 жовтня, у своєму Telegaram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Захищеність даних громадян — це основа прозорої та зручної цифрової держави. Українці повинні знати, що відбувається з їхніми даними в реєстрах. І вже незабаром отримуватимуть відповідні сповіщення в Дії", — зазначив він.

За словами Федорова, Кабмін ухвалив постанову, яка запускає підсистему моніторингу доступу до даних. Тож тепер:

​система фіксує кожен факт обміну даними українців між державними органами;

«Дія» надсилатиме сповіщення про те, хто, коли та з якою метою звертався до їхніх даних у реєстрах.