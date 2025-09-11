У «Дії» появилась возможность заказать выписку о несудимости с апостилем

У «Дії» появилась возможность заказать выписку о несудимости с апостилемhttps://racurs.ua/n209036-u-diyi-poyavilas-vozmojnost-zakazat-vypisku-o-nesudimosti-s-apostilem.htmlРакурс
У застосунку «Дія» відтепер можна замовити витяг про несудимість з апостилем.
Про це сьогодні, 11 вересня, повідомляється у Telegram-каналі сервісу.
Вступаєте до іноземного вишу, знайшли роботу за кордоном, оформлюєте візу чи посвідку на проживання? Отримайте витяг про несудимість з апостилем у Дії. Без зайвих поїздок, посередників та очікування в чергах, — наголошують у «Дії».
Зазначається, що щойно документ буде готовий, отримати його можна буде «Укрпоштою» або ж забрате самостійно в МВС у Києві.
Для того, щоб отримати витяг:
- оновіть та авторизуйтеся в застосунку «Дія»;
- перейдіть у «Сервіси» — «Довідки та витяги» — «Витяг про несудимість»;
- оберіть мету запиту, тип витягу та заповніть дані про себе;
- оберіть формат документа: цифровий чи паперовий;
- вкажіть спосіб отримання паперового витягу;
- додайте контакти;
- перевірте дані та відправте.
Обрали паперовий витяг? Залишився лише один крок — оплата протягом 24 годин, і ми почнемо готувати ваш документ, — додали у «Дії».
Ця послуга доступна для користувачів віком від 14 років, які авторизовані в «Дії», мають податковий номер, ID-картку (біометричний паспорт чи посвідку на проживання).