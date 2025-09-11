У «Дії» з’явилася можливість замовити витяг про несудимість з апостилем

У «Дії» з’явилася нова функція, фото: «Дія»

https://racurs.ua/ua/n209036-u-diyi-z-yavylasya-mojlyvist-zamovyty-vytyag-pro-nesudymist-z-apostylem.html

Ракурс

У застосунку «Дія» відтепер можна замовити витяг про несудимість з апостилем.

Про це сьогодні, 11 вересня, повідомляється у Telegram-каналі сервісу.

Вступаєте до іноземного вишу, знайшли роботу за кордоном, оформлюєте візу чи посвідку на проживання? Отримайте витяг про несудимість з апостилем у Дії. Без зайвих поїздок, посередників та очікування в чергах, — наголошують у «Дії».

Зазначається, що щойно документ буде готовий, отримати його можна буде «Укрпоштою» або ж забрате самостійно в МВС у Києві.

Для того, щоб отримати витяг:

оновіть та авторизуйтеся в застосунку «Дія»;

перейдіть у «Сервіси» — «Довідки та витяги» — «Витяг про несудимість»;

оберіть мету запиту, тип витягу та заповніть дані про себе;

оберіть формат документа: цифровий чи паперовий;

вкажіть спосіб отримання паперового витягу;

додайте контакти;

перевірте дані та відправте.

Обрали паперовий витяг? Залишився лише один крок — оплата протягом 24 годин, і ми почнемо готувати ваш документ, — додали у «Дії».

Ця послуга доступна для користувачів віком від 14 років, які авторизовані в «Дії», мають податковий номер, ID-картку (біометричний паспорт чи посвідку на проживання).