У «Дії» з’явилася нова функція, фото: «Дія»

У «Дії» з’явилася можливість замовити витяг про несудимість з апостилем

11 вер 2025, 15:02
У застосунку «Дія» відтепер можна замовити витяг про несудимість з апостилем.

Про це сьогодні, 11 вересня, повідомляється у Telegram-каналі сервісу.

Вступаєте до іноземного вишу, знайшли роботу за кордоном, оформлюєте візу чи посвідку на проживання? Отримайте витяг про несудимість з апостилем у Дії. Без зайвих поїздок, посередників та очікування в чергах, — наголошують у «Дії».

Зазначається, що щойно документ буде готовий, отримати його можна буде «Укрпоштою» або ж забрате самостійно в МВС у Києві.

Для того, щоб отримати витяг:

  • оновіть та авторизуйтеся в застосунку «Дія»;
  • перейдіть у «Сервіси» — «Довідки та витяги» — «Витяг про несудимість»;
  • оберіть мету запиту, тип витягу та заповніть дані про себе;
  • оберіть формат документа: цифровий чи паперовий;
  • вкажіть спосіб отримання паперового витягу;
  • додайте контакти;
  • перевірте дані та відправте.

Обрали паперовий витяг? Залишився лише один крок — оплата протягом 24 годин, і ми почнемо готувати ваш документ, — додали у «Дії».

Ця послуга доступна для користувачів віком від 14 років, які авторизовані в «Дії», мають податковий номер, ID-картку (біометричний паспорт чи посвідку на проживання).

Джерело: Ракурс


