Володимир Зеленський та Юлія Кльокнер, фото: Офіс президента

У Бундестазі під час візиту президента України Володимира Зеленського до Німеччини вчора, 15 грудня, вдень несподівано зник доступ до мережі парламенту.

У час, коли Зеленський проводив переговори з головою Бундестагу Юлією Кльокнер, депутати та співробітники німецького парламенту втратили доступ до інтернету, внутрішньої мережі, електронної пошти та файлових серверів. Про це повідомляє видання Spiegel з посиланням на внутрішній лист адміністрації Бундестагу до депутатів.

Синхронність подій викликала появу припущень у ЗМІ та соцмережах про можливу російську кібератаку. Втім, технічні служби парламенту та Федеральне управління з інформаційної безпеки (BSI), котре відповідає за комп’ютерну та комунікаційну безпеку уряду Німеччини, спростували версію про хакерів.

Причиною стала ситуація перевантаження між двома дата-центрами адміністрації Бундестагу. Це технічна проблема, тому кібератаку наразі можна виключити, — вказано у повідомленні до членів парламенту та ІТ-менеджерів парламентських груп.

Водночас точна причина проблеми в центрах обробки даних все ще досліджується.

Зазначається, що у 15 грудня вдень також зник відеозв’язок між міністрами закордонних справ ЄС, які зустрілися в Брюсселі, і членами американської делегації Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, котрі приїхали до Берліна на переговори щодо України.

Однак, за словами дипломатів, відеозв’язок між міністрами закордонних справ ЄС і міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, який також перебував у Берліні, працював без проблем.

Джерело: Spiegel