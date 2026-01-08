Володимир Зеленський призначив чотирьох нових голів ОВА. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових голів ОВА.

Нових керівників обласних військових адміністрацій отримали Дніпропетровська, Вінницька, Полтавська та Чернівецька області. Відповідні укази глава держави підписав 8 січня. Про це повідомляється на сайті президента.

Головою Дніпропетровської ОВА став Олександр Ганжа, а Чернівецької — Руслан Осипенко. Вінницьку обласну військову адміністрацію очолила Наталя Заболотна, а Полтавською керуватиме Віталій Дяківнич.

Раніше Зеленський заявляв, що планує замінити керівників Вінницької, Полтавської, Дніпропетровської, Чернівецької та Тернопільської областей.

Нагадаємо, 6 січня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що уряд вніс на подання президенту Володимиру Зеленському про призначення нових голів ОВА в чотирьох областях. Таким чином Кабінет міністрів продовжує кадрові перезавантаження, які ініціював глава держави.