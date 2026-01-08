Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Зеленський призначив чотирьох нових голів ОВА. Фото: ОП

Чотири області отримали нових очільників ОВА — Зеленський підписав укази

8 січ 2026, 20:57
999

Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових голів ОВА.

Нових керівників обласних військових адміністрацій отримали Дніпропетровська, Вінницька, Полтавська та Чернівецька області. Відповідні укази глава держави підписав 8 січня. Про це повідомляється на сайті президента.

Головою Дніпропетровської ОВА став Олександр Ганжа, а Чернівецької — Руслан Осипенко. Вінницьку обласну військову адміністрацію очолила Наталя Заболотна, а Полтавською керуватиме Віталій Дяківнич.

Раніше Зеленський заявляв, що планує замінити керівників Вінницької, Полтавської, Дніпропетровської, Чернівецької та Тернопільської областей.

Нагадаємо, 6 січня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що уряд вніс на подання президенту Володимиру Зеленському про призначення нових голів ОВА в чотирьох областях. Таким чином Кабінет міністрів продовжує кадрові перезавантаження, які ініціював глава держави.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів