Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский назначил четырех новых голов ОВА. Фото:

Четыре области получили новых руководителей ОВА — Зеленский подписал указы

8 янв 2026, 20:57
999

Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових голів ОВА.

Нових керівників обласних військових адміністрацій отримали Дніпропетровська, Вінницька, Полтавська та Чернівецька області. Відповідні укази глава держави підписав 8 січня. Про це повідомляється на сайті президента.

Головою Дніпропетровської ОВА став Олександр Ганжа, а Чернівецької — Руслан Осипенко. Вінницьку обласну військову адміністрацію очолила Наталя Заболотна, а Полтавською керуватиме Віталій Дяківнич.

Раніше Зеленський заявляв, що планує замінити керівників Вінницької, Полтавської, Дніпропетровської, Чернівецької та Тернопільської областей.

Нагадаємо, 6 січня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що уряд вніс на подання президенту Володимиру Зеленському про призначення нових голів ОВА в чотирьох областях. Таким чином Кабінет міністрів продовжує кадрові перезавантаження, які ініціював глава держави.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров