Зеленський у Берліні зустрінеться з Мерцем та візьме участь у відеоконференції з Трампом

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 13 серпня, перебуває у Берліні для спільної з європейськими лідерами відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом.

Про це у коментарі журналістам заявив речник президента Сергій Никифоров, повідомляє видання «Українська правда».

Також Зеленський сьогодні проведе зустріч із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Президент сьогодні працює у Берліні. Буде двостороння зустріч із федеральним канцлером Мерцем, потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами, генеральним секретарем НАТО Рютте та президентом США Трампом, — розповів Нікофоров.

Також заплановане проведення онлайн-засідання «коаліції рішучих».

Нікіфоров зазначив, що за підсумками зустрічі приблизно о 16.00 за місцевим часом можливі заяви Зеленського та Мерца для ЗМІ.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, сьогодні о 15.00 за центральноєвропейським часом відбудеться онлайн-зустріч за участі європейських лідерів, Зеленського, Трампа та віце-президента США Джей Ді Венса.

Джерело: «Українська правда»