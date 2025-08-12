Трамп візьме участь у віртуальних переговорах щодо України напередодні зустрічі з путіним

Дональд Трамп, фото: PICRYL

https://racurs.ua/ua/n208435-tramp-vizme-uchast-u-virtualnyh-peregovorah-schodo-ukrayiny-naperedodni-zustrichi-z-putinym.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп завтра, 13 серпня, візьме участь у віртуальних переговорах щодо України.

Про це повідомляє CNN з посиланням на представника Білого дому.

Таким чином, ця розмова відбудеться напередодні зустрічі Трампа з російським диктатором володимиром путіним в Алясці, котра запланована на 15 серпня.

Вчора, 11 серпня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що планує провести віртуальну зустріч із Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами для обговорення війни в Україні.

За інформацією Deutsche Welle, 13 серпня Німеччина проведе серію відеоконференцій на найвищому рівні для підготовки до саміту. Зокрема, о 15.00 за центральноєвропейським часом відбудеться зустріч за участі європейських лідерів, Зеленського, Трампа та віце-президента США Джей Ді Венса.

Речник німецького уряду Штефан Корнеліус вчора повідомив, що під час відеоконференції «серед іншого обговорюватимуться подальші варіанти дій задля посилення тиску на росію».

Джерело: CNN, Deutsche Welle