Президент США Дональд Трамп заявив про «дуже погане майбутнє" для НАТО.

Американський лідер заявив, що країни, які найбільше залежать від поставок енергоносіїв через Перську затоку, повинні долучитися до забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. А відсутність підтримки у війні з Іраном може мати негативні наслідки для Північноатлантичного альянсу й поставити його майбутнє під питання. Про це Трамп заявив в інтерв’ю виданню Financial Times.

Якщо відповіді не буде або вона буде негативною, думаю, це буде дуже погано для майбутнього НАТО, — сказав він.

Напередодні Трамп звернувся до Китаю, Франції, Японії, Південної Кореї та Великої Британії із закликом створити спільну коаліцію для відкриття морського маршруту. Також американський лідер дав зрозуміти, що очікує від партнерів і військової підтримки.

Надсилати військові кораблі на Близький Схід відмовилися Велика Британія, Франція, Німеччина, Південна Корея, Японія і Австралія.

Нагадаємо, 13 березня Пентагон схвалив запит Центрального командування, яке відповідає за американські війська на Близькому Сході, щодо відправки експедиційного підрозділу. Зазвичай це угруповання налічує близько 5 тис. військовослужбовців. У складі підрозділу будуть американські військовослужбовці та військові кораблі.

Джерело: Financial Times