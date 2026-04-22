Президент США Дональд Трамп оголосив про продовження перемир'я з Іраном.

https://racurs.ua/ua/n213365-tramp-ogolosyv-scho-prodovjyv-peremyr-ya-z-iranom-u-tegerani-vidreaguvaly.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп оголосив про продовження перемир’я з Іраном.

Режим тиші триватиме до того моменту, коли іранці подадуть свої пропозиції і закінчать дискусії. Наразі уряд Ірану серйозно розколотий і тому іранські лідери не можуть узгодити єдину позицію. Про продовження припинення вогню попросили пакистанські посередники. Про це американський лідер написав у соціальній мережі Truth Social.

Також господар Білого дому додав, що США й надалі блокуватимуть Ормузьку протоку, яка спрямована на судна, чий маршрут включає іранські порти чи прибережну зону.

Натомість радник спікера іранського парламенту Махді Мохаммаді заявив, що Іран не звертався із проханням про продовження режиму припинення вогню. А саме рішення Трампа про перемир’я він назвав «хитрим ходом, щоб виграти час для несподіваного удару». І додав, що «настав час Ірану взяти ініціативу на себе». Його заяву цитують CNN та іранський мовник IRIB.

Також Мохаммаді назвав продовження блокади США Ормузької протоки «облогою, яка «нічим не відрізняється від бомбардування».

Продовження морської блокади є продовженням ворожості. Доки блокада зберігається, Іран принаймні не відкриватиме Ормузьку протоку, а в разі необхідності прорве блокаду силою, — зазначив він.

Нагадаємо, 17 квітня Іран оголосив про відкриття Ормузької протоки. Міністр закордонних справ Ірану Сейєд Аббас Арагчі заявив, що протоку відкрито для всіх суден на період дії режиму припинення вогню в Лівані.

Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що американські вістка й надалі блокуватимуть усі морські перевезення з та до портів Ірану. Обмеження діятимуть доти, доки не буде укладена повна угода з Тегераном.

Джерела: CNN, IRIB